Greve na Argentina provoca atrasos em aeroporto de SP Apesar de os funcionários da Aerolíneas Argentinas estarem voltando ao trabalho, na Argentina, os reflexos da paralisação iniciada na sexta-feira ainda são sentidos hoje até no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, segundo informações da Globonews. Os vôos da empresa para Buenos Aires registram atrasos de até sete horas e há longas filas nos balcões da companhia no aeroporto paulista. Em Buenos Aires, cinco mil passageiros foram prejudicados desde sexta-feira, quando os trabalhadores da empresa decidiram suspender todos os vôos internacionais da companhia. Hoje, a Aerolíneas Argentinas voltou a operar os vôos internacionais, mas ainda há muitos atrasos também no Aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires.