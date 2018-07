Greve na Delta compromete o recolhimento de lixo no DF

A Delta reduziu esse atraso para quatro meses. Só que com a crise, em razão das denúncias do inquérito da Operação Monte Carlo, que apontam o envolvimento da empresa com o contraventor Carlinhos Cachoeira, a Delta atrasou o pagamento que estava previsto para a última segunda-feira, dia 30 de abril.

Ao retornarem ao serviço hoje com a esperança de receber o pagamento, os empregados foram avisados do novo atraso e de que não há previsão. Eles resolveram, então cruzar os braços e bloquear a entrada da empresa. Só estão permitidas as saídas de caminhões para recolhimento de lixo em hospitais e serviços públicos essenciais. A paralisação deve comprometer 70% da coleta de lixo em Brasília. Uma comissão do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) acaba de entrar na sede da Delta para negociar uma solução para o problema.