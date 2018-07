Greve na França ameaça abastecimento de gasolina

O conflito atinge a refinaria da Total - espécie de Petrobrás francesa - há um mês, quando a direção da empresa anunciou a intenção de fechar a planta. Pelos cálculos dos sindicatos, pelo menos 370 empregos diretos e entre 400 e 450 subcontratados serão extintos.

Em resposta aos trabalhadores, o diretor-geral de Total, Christophe de Margerie, afirmou que "todos os efetivos continuarão na empresa e não haverá demissão forçada". Preocupado com o movimento, o Palácio do Eliseu pressionou a empresa a antecipar a reunião de seu Comitê Central, que decidirá sobre o fechamento da unidade, de 29 para 8 de março.

"Continuaremos o movimento, porque ainda há muitas interrogações", afirmou à imprensa francesa o delegado do sindicato SUD, Philippe Wullens. Uma convocação de greve também foi feita em duas refinarias do grupo norte-americano ExxonMobil no país, assim como em outra do grupo britânico Ineos. Uma assembleia geral será realizada na refinaria Petroplus, em Rouen, no noroeste da França. A expectativa é que os trabalhadores dessas plantas cruzem os braços já a partir de amanhã.

Caso as paralisações se concretizem, o refino de derivados de petróleo corre o risco de sofrer um blecaute na França - 50% do combustível consumido no país é produzido pelas seis refinarias do grupo Total. O governo organiza uma estratégia de emergência, que deve resultar na elevação do volume de combustível importado e no aumento da produção em refinarias privadas.