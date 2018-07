Greve na Fundação Casa deve começar no sábado

Os funcionários da Fundação Casa, (ex-Febem), prometem entrar em greve a partir deste sábado, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família (Sitraemfa). A decisão, de acordo com o sindicato, foi tomada durante assembléia da categoria realizada na última sexta-feira. Também no sábado, os trabalhadores da Fundação fazem uma nova assembléia, na sede do Sitraemfa. Os trabalhadores reivindicam 17,53% de aumento real e mais 90 itens da pauta de reivindicações, que incluem plano de carreira, cargos e salários, 30 horas para a área técnica e que a Fundação Casa respeite a data base da categoria - 1º de março. Segundo o Sitraemfa, até a terça-feira, 21, a direção da Fundação não havia sinalizado com nenhuma negociação.