Greve na Sabesp suspende obra em Parelheiros, em SP As obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que seriam feitas a partir desta quarta-feira, 4, em Parelheiros, zona sul da capital paulista, foram canceladas, segundo informações da assessoria da empresa. Estava previsto, por conta de obras no trecho sul do Rodoanel, o remanejamento em uma rede que seria feito entre as 8 horas e 14 horas, deixando pelo menos 60 mil pessoas sem água. De acordo com a assessoria, a decisão foi tomada no fim da noite de terça-feira, devido à greve dos funcionários da Sabesp, que também prejudicou o serviço de comunicação da estatal. A categoria, reivindica, entre outros, reajuste salarial de 4,70% (ICV do Dieese), aumento real de 15%, garantia no emprego para todo o efetivo da empresa e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Cerca de 200 pessoas fizeram um piquete em frente a sede da Sabesp, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, impedindo a entrada de funcionários no local.