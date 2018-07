Greve no MinC fecha museus em todo o País

No Rio, o Museu Nacional de Belas Artes fechou para o público ontem, assim como o Museu da República, a Biblioteca Nacional, o Museu Imperial de Petrópolis e a Funarte Rio, entre outros. A paralisação foi decidida em assembleia com 300 servidores, na segunda-feira.

Vicente Carmo, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Rio, disse que os grevistas reivindicam o cumprimento de acordo feito com o governo, em 2007, que previa, entre outras coisas, Plano de Carreira dos Servidores da Cultura, regulamentação da Gratificação de Titulação e aumento de 78% para todas as funções.

Representantes do Distrito Federal, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul estão aderindo progressivamente. O Estado fez contato com a assessoria de comunicação do MinC, mas não houve resposta.