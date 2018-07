Greve no Santuário de Aparecida é cancelada A ameaça de greve no Santuário Nacional, em Aparecida (SP), feita na última semana pelo Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade (Sindeturh) da região, foi frustrada após promessa da direção do templo de pagar hoje os vales-refeição que estariam atrasados. O sindicato moveu ação coletiva para o pagamento do vale-refeição, cujo valor atualizado, somado a multa de R$ 9,90 por empregado, seria de R$ 9 milhões. A base de cálculo é de R$ 6 a R$ 8 por dia.