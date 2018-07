Greve para metrô em Porto Alegre A região metropolitana de Porto Alegre amanheceu com o sistema de metrô "100% parado", de acordo com Clóvis Pinheiros, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviário e Conexas do RS (Sindimetro-RS). Cerca de 180 mil pessoas devem ser prejudicadas com a greve.