Greve paralisa trens em Porto Alegre e região Os metroviários entraram em greve a partir da zero hora de hoje, na região metropolitana de Porto Alegre. A categoria pede a manutenção da carga horária e aumento salarial de 6,36%. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do Estado do Rio Grande do Sul (Sindimetrô-RS), todo os 1.186 funcionários paralisaram as atividades. Com isso, todas as estações amanheceram com as portas fechadas. Estão sendo prejudicados passageiros de Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Canoas e Esteio.