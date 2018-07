Greve planejada de trabalhadores de saúde na Libéria pode prejudicar luta contra Ebola

Os profissionais de saúde no país do oeste africano ameaçaram abandonar centenas de pacientes em unidades de tratamento de Ebola, clínicas e hospitais, se demandas por melhores incentivos, condições de trabalho e equipamentos de proteção não forem cumpridas.

Uma reunião para resolver as suas queixas em 10 de outubro terminou em um impasse, com o governo se recusando a atender suas demandas, disse George Williams, secretário-geral da Associação Nacional de Trabalhadores de Saúde da Libéria.

"O governo da Libéria não mudou sua postura. Eles não querem envolver-nos para que possamos conversar", disse Williams.

O vice-ministro da saúde da Libéria Matthew Flomo disse que o governo não tinha conhecimento dos profissionais de saúde que pretendem fazer greve.

"O que eu sei é que o governo chegou a um acordo com os trabalhadores de saúde para o seu pagamento", disse Flomo.

Mas Williams negou que os trabalhadores tivessem chegado a qualquer acordo com o governo. Ele acusou o governo de tentar dividir os trabalhadores.

Ele, no entanto, reconheceu que a greve possa prejudicar os ganhos que estão sendo feitos na luta contra o Ebola na Libéria, mas disse que eles estavam confiantes de que o público iria entender a razão por trás de sua ação.

A Libéria tem o maior número de infecções e mortes do pior surto da febre hemorrágica viral, que já matou 2.316 pessoas no pobre país do oeste africano.

(Por James Harding Giahyue)