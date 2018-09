Greve prejudica 1 milhão de passageiros de ônibus no DF

Os motoristas e cobradores pedem um aumento salarial de 20% e a renovação do acordo coletivo. Na última sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) determinou que os oficiais de Justiça continuem a fiscalizar os terminais de ônibus a fim de verificar o porcentual de veículos em circulação.

O Sindicato de Empresas de Transporte Coletivo Urbano do DF pediu na Justiça do Trabalho a aplicação da multa de R$ 100 mil ao sindicato dos trabalhadores, alegando abuso do direito de greve e por não manter o índice de 60% de ônibus nas ruas, segundo informações das empresas e noticiadas pela imprensa.