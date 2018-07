Greve prejudica atendimento bancário em Porto Alegre

Os sindicatos dos vigilantes e dos bancários calculam que cerca de cem das 450 agências da região deixaram de abrir suas portas, enquanto os bancos não falam em suspensão de atividades, mas admitem que tiveram algumas dificuldades para operar.

Além da greve, centenas de vigilantes fizeram uma passeata pelas ruas centrais de Porto Alegre ao final da manhã. A categoria, que tem piso de R$ 903, quer reajuste salarial de 15%, aumento do adicional de risco de vida dos atuais 20% para 30% e mudança do valor do vale-alimentação, de R$ 8,50 para R$ 15.

As empresas de vigilância oferecem reajuste de 7,08% para os salários, valor de R$ 10 para o vale-alimentação e manutenção do atual porcentual do adicional de risco de vida. Os vigilantes prometem manter a paralisação até sábado e reavaliar a mobilização em assembleia, na segunda-feira.