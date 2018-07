Greve suspende circulação de trens em Salvador

Na linha que liga Calçada a Paripe, a condução de trens estaria "impraticável", segundo Oliveira, pois há mato alto ao longo da via e trechos com linhas impedidas. Além disso, animais e pessoas circulam próximo à ferrovia, fazendo com que a circulação de trens seja constantemente interrompida. A Companhia de Transporte de Salvador, que administra o trecho, já foi comunicada da paralisação. Hoje ela enviou equipes para fazer a limpeza dos cerca de 14 quilômetros de vias férreas.

Cerca de 20 mil passageiros eram transportados diariamente no trecho. No ano passado, o número caiu para 5 mil porque a Ponte São José, entre as estações Lobato e Almeida Brandão, foi interrompida por recomendação do Ministério Público (MP). Atualmente a ponte passa por reformas.