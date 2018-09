Greves não alteram voos do Brasil para a França As greves que atingem diversos setores da economia francesa não afetaram os voos para o país que partem do Brasil. De acordo com a Infraero, até as 17 horas de hoje, apenas seis voos internacionais, dos 125 programados, haviam sido cancelados, número dentro da média diária considerada normal. As empresas aéreas TAM e Air France, que possuem voos entre os dois países, confirmaram que nenhum voo para a França foi cancelado hoje.