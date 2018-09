Grevista culpa pais por confusão em creche na USP

"Os funcionários da creche, alguns em greve e outros não, decidiram parar por um dia para discutir o tema. O comando de greve foi chamado para dar apoio e não supunha que aconteceriam problemas", alegou. Grevistas impediram a entrada de qualquer pessoa e houve bate-boca. Para dar suporte à suposta reunião de 60 servidores, o Sintusp levou um carro de som, que impediu que pais, crianças e professores que não aderiram à greve cantassem em frente à creche.

O reitor João Grandino Rodas afirmou que fará nova proposta na reunião de hoje e que espera alcançar um acordo para acabar com a "escalada de violência" promovida pelos grevistas. "Isso não ajuda a ninguém. Atrapalha até mesmo a causa deles, que fica cada vez mais repulsiva à população", afirmou.

Segundo o reitor, "a sociedade não mais aceita a continuidade desse tipo de violência em detrimento das pessoas, em especial das mais simples". E disse que não se arrepende de ter apostado no diálogo. "Em uma universidade, devemos esgotar absolutamente os meios pacíficos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.