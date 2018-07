Grevista impede matrícula de aprovados pelo Sisu na BA

De acordo com a assessoria da UFRB, as lideranças grevistas bloquearam a entrada do Pavilhão de Aulas I, onde seriam realizadas as matrículas, em Cruz das Almas, 146 quilômetros a oeste de Salvador, e instruíram os estudantes a retornar.

Segundo informações da universidade, a procura dos aprovados foi pequena no primeiro dia de matrículas, que seguem até o dia 5 na instituição. A maior procura de estudantes aprovados no Sisu deve ser verificada a partir do dia 3, já que segunda-feira é feriado no Estado. A universidade ofereceu 850 vagas para aprovados pelo Sisu. A reitoria da UFRB informa que negocia a liberação da entrada na unidade com a direção da Assufba e que, por enquanto, não vai adotar a suspensão das matrículas, como fez a Universidade Federal do Ceará (UFC).