Grevistas barram aprovados pelo sistema na Bahia Lideranças grevistas do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), única universidade federal baiana que aceita o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como método de seleção, impediram que os aprovados no sistema fizessem matrícula. Segundo a assessoria da UFRB, lideranças grevistas bloquearam a entrada do Pavilhão de Aulas I, onde seriam realizadas as matrículas, em Cruz das Almas, 146 quilômetros a oeste de Salvador, e instruíram os estudantes a retornar.