Grevistas bloqueiam entrada em reitoria da USP Cerca de 80 pessoas estão reunidas desde as 5h30 desta terça-feira em frente à reitoria da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, zona oeste da capital paulista, impedindo a entrada dos funcionários, segundo informações da Polícia Militar (PM). Os manifestantes, em greve desde o último dia 4, prometem impedir também a entrada do reitor João Grandino Rodas, de acordo com o Sindicato dos Funcionários da USP (Sintusp). O ato, por enquanto, é pacífico.