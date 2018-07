Grevistas da USP fecham prédio da ECA

Servidores da Universidade de São Paulo em greve desde anteontem bloquearam na manhã de ontem um prédio da Escola de Comunicação e Artes (ECA). O ato é uma reposta ao anúncio da reitoria de que vai cortar o ponto dos grevistas. Segundo o diretor de base do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), Magno de Carvalho, o motivo foi impedir que a reitoria saiba quem aderiu à greve e quem foi impedido de trabalhar, impossibilitando o corte no salário. O Sintusp havia prometido fechar também a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no centro, mas os grevistas não se mobilizaram.