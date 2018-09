Grevistas de universidades paulistas exigem negociação

Segundo informou o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, João Raimundo Kiko, o Fórum das Seis (entidade que reúne sindicatos de professores e funcionários das três universidades) aguarda resposta do Cruesp sobre uma possibilidade de receber a comissão de funcionários para negociação. "Não recebemos um não, mas a reunião ainda não foi marcada. Aguardamos um posicionamento mais claro", afirmou Kiko.

O ato foi pacífico, diferentemente do que ocorreu no dia 26 de maio, quando manifestantes quebraram uma porta de vidro e invadiram a reitoria da universidade. Segundo contagem dos sindicalistas, ao menos 800 pessoas passaram pelo local nesta quarta-feira e 30 se dispuseram a fazer vigília em frente à reitoria até esta quinta, enquanto aguardam uma resposta do Cruesp. A manifestação começou ao meio-dia e foi até 15h30. O Cruesp não havia se posicionado até as 16 horas sobre a possibilidade de receber representantes do Fórum das Seis.

Os trabalhadores estão em greve desde maio. Segundo afirmou o diretor do sindicato, a greve atinge 40% dos funcionários da Unicamp, com exceção da área da saúde. A universidade informou, por meio de assessoria, que as atividades de ensino, pesquisa e extensão e área de saúde estão funcionando normalmente.