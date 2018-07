Grevistas em mina da África do Sul rejeitam oferta salarial Grevistas da mina da Lonmin em Marikana rejeitaram uma oferta salarial nesta sexta-feira, reduzindo as perspectivas de acabar com cinco semanas de greve que abalaram o setor de platina da África do Sul e mostraram a luta interna de poder no partido governista Congresso Nacional Africano (ANC).