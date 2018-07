Segundo o diretor de base do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Magno de Carvalho, o movimento ganha força com a participação dos funcionários da reitoria. "A reitoria é a casa do reitor. O fechamento do prédio aumenta a pressão pela reabertura de negociações com o Cruesp (Conselho de Reitores da Universidade de São Paulo)", finaliza.