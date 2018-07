Grevistas mudam urgência em Marília

A decisão foi tomada pelos médicos grevistas do serviço municipal de saúde, parados há mais de cinco meses por melhores salários, e tem apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

"Queremos evitar transtornos aos pacientes mais graves, que eram mandados de volta ao PSF para pegar a guia de encaminhamento aos PAs. Temos dó dessas pessoas, que precisam se deslocar de ônibus pela cidade", disse a médica Astrid Jircik. A greve começou em fevereiro e, desde então, mais de 25 mil consultas não foram realizadas. / SANDRO VILLAR, ESPECIAL PARA O ESTADO