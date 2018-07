Grevistas tentam hoje fechar portão principal da USP Funcionários, estudantes e professores grevistas consideram o dia de hoje decisivo para o futuro do movimento. Um ato reunirá as três partes na frente da reitoria da Universidade de São Paulo (USP), a partir do meio-dia, seguido de uma passeata de funcionários e alunos. Estes tentarão fechar o portão principal do câmpus Butantã por algumas horas. Eles reivindicam a saída da Polícia Militar da universidade e a reabertura de negociação salarial com a reitora Suely Vilela, interrompida no último dia 25. A expectativa é a de que as manifestações obriguem a reitora a ceder.