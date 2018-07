Grife dos EUA quer pagar participante de reality show para não usar suas roupas

A grife americana Abercrombie and Fitch ofereceu pagamento em dinheiro a um membro de um reality show cômico para que não use suas roupas. A marca teme que a associação cause danos à sua imagem.

O alvo da grife é o programa The Jersey Shore, exibido pela MTV americana, mas precisamente o participante Mike "The Situation" Sorrentino, um adepto da marca.

O programa, que está na quarta temporada, retrata uma família ítalo-americana barulhenta e de poucos modos.

Por meio de nota, a empresa disse que a associação com reality show é contrária às aspirações da marca.

A marca afirmou ainda ter oferecido um "pagamento substancial" a Sorrentino e pedido que os produtores do programa atuem no caso.

Apesar de "entender que o programa tem o propósito de entretenimento", a Abercrombie and Fitch disse que Sorrentino pode causar "dano significativo" à sua imagem.

"Luxo casual"

A Abercrombie and Fitch tem suas roupas vendidas em mais de mil lojas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão.

No seu material institucional, a empresa descreve a grife "com raízes nas tradições da costa leste e na herança da Ivy League", uma referência a uma liga esportiva que reúne tradicionais universidades americanas, como Harvard e Princeton.

Diz ainda que a Abercrombie and Fitch zela pela "essência do privilégio e do luxo casual".

