Grifes jovens marcam terceiro dia da SPFW O terceiro dia da São Paulo Fashion Week (SPFW) ficou reservado para as marcas de moda jovem. Exceto a Huis Clos, que mira em mulheres mais chiques e sofisticadas, as demais grifes do dia têm como foco jovens consumidores. A Iódice, que apresentou sua coleção pela manhã no Shopping Iguatemi, também flerta com mulheres mais maduras, mas o público da grife ainda é de garotas que cresceram usando o jeanswear que marcou sua trajetória. Na passarela, inúmeros vestidos pretos e curtos, alguns trabalhos de alfaiataria, e ombros bem marcados na maior parte das propostas. Drapeados são usados para franzir as peças e revelar a forma. As demais grifes do dia são assumidamente feitas para a galera fashion. Carlota Joakina, a irmã mais nova da G, de Gloria Coelho, 2nd Floor, o projeto de jovens estilistas da Ellus, Fábia Bercsek, Triton e Cavalera (assinada por Marcelo Sommer) fazem moda para quem pretender ser vanguarda. O primeiro sinal de que a faixa etária baixou foi o uso de cores. Tirando do foco principal o preto, que vêm dominando as passarelas (estamos em crise e a cor vende), as coleções vieram mais coloridas. Na 2nd Floor, todas as modelos vestiam polainas de lã e bota altíssima, o que dificultava um pouco o caminhar. Houve alguns "quase tombos". Muitas peças em vinho, azul, marrom e toques de laranja e rosa. As calças eram largas e curtas, estilo pula-brejo. A cintura marcada também foi constante nos vestidos e saias, alguns deles com aplicações de flores e brilhos. A Carlota Joakina jogou a plateia dentro um Atari, o tataravô dos videogames, à SPFW. A coleção remete a lutas e ao pugilismo. Com 33 looks, tem toques robóticos, com shape mais quadrado, que ganha toques delicados de plissados e laços. As modelagens são próximas ao corpo, em materiais variados, como tecidos metálicos, vinil, malha, gabardine e malhas. Vestidos, shorts e saias curtos vêm casados com leggings, arrastão e meias rendadas. A cintura é alta e os braços desnudos dão o ar da graça em boa parte das peças.