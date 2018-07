Grifes mostram clássicos no 2º dia de Fashion Rio

Até há espaço para um brilho (discreto), mas o forte são os modelos mais despojados e confortáveis. Com o tema "Paraísos Naturais" - o que pareceu uma alusão ao filme "Paraísos Artificiais", que trata do uso de drogas por jovens -, a coleção é feita quase 100% com tecidos frescos, quase transparentes e esvoaçantes (chiffon de seda e viscose, algodão), em cores como rosa, verde, laranja e branco. Roupas para um fim de tarde em Ipanema, ou, como propôs D''Orey, "Venice Beach, na Califórnia, ou Oahu, no Havaí".

A tarde começou com os vestidos de festa nada usuais da grife Filhas de Gaia, sempre aguardados por suas clientes fiéis. A marca das meninas do Rio Renata Salles e Marcela Calmon mostrou um verão que olha para os anos 50 e 60, de saias lápis no joelho ou rodadas e alguns modelos peplum, aquele em que babados dão volume aos quadris, e que, por isso, só pode ser usado por mulheres bem estreitas.

A coleção - inspirada num "futuro ultrapassado", segundo sintetizaram as sócias - tem costas nuas, comprimentos ousados e tecidos de toque suave na pele. Em meio a um mar de tons pastéis, aparecem laranjas, verdes e azuis. A noite ainda teria Melk Z-Da, Salinas, Cia Marítima (em sua estreia no Fashion Rio, vinda da São Paulo Fashion Week) e TNG, que traria a estrela do dia, a atriz Isis Valverde, a "maria-chuteira" Suellen da novela "Avenida Brasil".