Grillo incita protesto diante do Parlamento italiano por 'golpe' O líder do partido alternativo Movimento 5 Estrelas, Beppe Grillo, conclamou o povo italiano para se juntar a ele em um protesto diante do Parlamento após o presidente Giorgio Napolitano ser eleito para um segundo mandato neste sábado, no que Grillo chamou de um "golpe de Estado".