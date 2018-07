Gripe A começa a perder força no Rio Grande do Sul

O novo boletim mostra que o Estado tem 340 pessoas diagnosticadas com o vírus H1N1 no ano, 24 a mais do que no boletim divulgado na segunda-feira (23). O Rio Grande do Sul segue com o menor número de pessoas infectadas pela gripe, na comparação com os outros Estados da Região Sul, que concentram os casos da doença no País.

Santa Catarina, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira, registrou 741 pessoas infectadas no ano. No Paraná, 899 pessoas tiveram a gripe A, de acordo com levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde daquele Estado na segunda-feira (23).