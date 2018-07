Gripe A está sob controle no País, diz secretário de SP O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, afirmou hoje que a situação da gripe suína, causada pelo vírus Influenza A (H1N1), está "perfeitamente sob controle" no Brasil. Segundo ele, não há contágio sustentado da doença no Estado. São Paulo registrou ontem a segunda morte por gripe suína: um homem de 28 anos que residia em Botucatu. No País já são quatro mortos. "A situação é de tranquilidade. Estamos registrando mais casos porque estamos no inverno", afirmou o secretário.