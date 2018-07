Gripe A mata mais oito pessoas no RS O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou nesta segunda-feira mais oito mortes por gripe A (H1N1) no Rio Grande do Sul. Com os novos dados, o Estado passa a ter 145 casos da doença confirmados neste ano, com um total de 23 óbitos. O boletim ressalta, ainda, que de todas as situações suspeitas investigadas, 195 foram causadas por outros agentes infecciosos e, deste total, 26 evoluíram para óbito. Em outros 412 casos não foi identificado agente infeccioso.