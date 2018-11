Gripe altera velho costume de índios da Nova Zelândia A Igreja Católica Apostólica Romana na Nova Zelândia instruiu seus padres a não colocar as hóstias diretamente na boca dos fiéis, para reduzir os riscos de transmissão da gripe aviária. A doença também alterou uma velha tradição dos índios Maoris, o cumprimento feito com o contato entre narizes. As medidas foram as últimas tomadas na tentativa de combater a gripe suína no único país desta região do Pacífico a ter casos confirmados do vírus.