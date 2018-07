Gripe: Anvisa exigirá declaração de saúde em aeroportos A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou hoje que reforçará o controle em portos e aeroportos do Brasil para tentar detectar casos de gripe A (H1N1) importados. O anúncio foi feito hoje, em consequência do constante aumento do saldo de doentes no País. Entre as medidas está a exigência de que todos os passageiros provenientes de países do Mercosul apresentem ao desembarcar a Declaração de Saúde do Viajante. O formulário será distribuído dentro dos aviões e terá de ser entregue até por crianças - os dados serão fornecidos pelos responsáveis.