Gripe: Anvisa veta anúncios de analgésico e antitérmico A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, em todo o território nacional, as propagandas de produtos à base de ácido acetilsalicílico ou de medicamentos de venda isenta de prescrição médica com propriedades analgésicas e antitérmicas, que aliviam a gripe. Segundo resolução publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU), a suspensão é necessária em razão do aumento dos casos da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Brasil.