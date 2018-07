Gripe: após revelar mortes, RS nega avanço de letalidade Após confirmar cinco mortes de pessoas que tiveram Gripe A (H1N1) no Estado, o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, avaliou hoje que as novas ocorrências não significam que houve aumento na letalidade da chamada gripe suína. Ele observou que o mês de julho é tradicionalmente o de maior mortalidade de doenças respiratórias no Estado e uma quantidade importante delas está relacionada à gripe, em seus vários tipos. Terra considerou que o fato de a epidemia de Gripe A estar sendo acompanhada praticamente em tempo real pelos meios de comunicação pode sugerir que esta gripe é mais grave que as demais.