Gripe: Argentina libera navio brasileiro de quarentena A autoridade sanitária argentina liberou hoje o navio brasileiro Livramento da quarentena. A embarcação, de propriedade da Transpetro, estava parada no Porto de San Lorenzo desde sábado, quando um de seus 27 tripulantes foi diagnosticado com influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. De acordo com a Transpetro, o tripulante infectado segue internado em um hospital de referência em Rosário, na Argentina. A febre regrediu e o estado de saúde do infectado evolui satisfatoriamente, segundo a equipe do hospital.