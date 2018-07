Gripe: atuação de Temporão é 'extraordinária', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse considerar "extraordinária" a atuação do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, no combate à Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, e afirmou que o governo está fazendo o possível para combater a doença. "No próximo inverno teremos vacina para conter o vírus e a probabilidade é que vire uma gripe como a que já temos hoje, com vacina e remédios apropriados", disse o presidente, em entrevista dada hoje à Rádio Globo AM, de São Paulo.