Gripe: Bachelet critica Brasil por desaconselhar viagens A presidente do Chile, Michelle Bachelet, mostrou hoje seu descontentamento com a recomendação do Ministério da Saúde do Brasil para que os brasileiros evitem viajar ao Chile e a outros países sul-americanos por causa do alto número de pessoas contaminadas pelo vírus da influenza A (H1N1) nesses lugares. "No Brasil está sendo dito às pessoas que não viajem ao Chile e à Argentina por causa da gripe. Nos parece que esse tipo de resposta, explicada pelo susto, pelo medo, não é a resposta que nós que trabalhamos com saúde consideramos necessárias para enfrentar uma epidemia dessa natureza", disse Bachelet em Washington, nos Estados Unidos, onde se encontra em visita oficial.