Gripe: Barra do Quaraí-RS também decreta emergência O prefeito de Barra do Quaraí (RS), Maher Jaber (PT), decretou situação de emergência no município de pouco mais de quatro mil habitantes por causa da gripe A (H1N1), conhecida como gripe suína. O objetivo é reforçar o atendimento na unidade de saúde básica da cidade, que tem recebido uma demanda bem acima da média, explicou o prefeito, que participou hoje de reunião de municípios da Fronteira Oeste do Estado com a Secretaria da Saúde, em Porto Alegre.