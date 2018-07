Gripe: Brasil tem 4 casos suspeitos e 42 em observação Foram registrados em Minas Gerais dois novos casos considerados suspeitos de gripe suína. No total, o Brasil passa a ter quatro pacientes com suspeita de contaminação pelo H1N1, três no Estado mineiro e outro em São Paulo. De acordo com boletim divulgado nesta tarde pelo Ministério da Saúde, há ainda 42 casos sendo investigados, em 12 Estados: Amazonas (4), Bahia (3), Ceará (1), Espírito Santo (2), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (2), Pará (1), Paraná (4), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Norte (3), Santa Catarina (3) e São Paulo (14). Em nota, o Ministério da Saúde reforçou a recomendação para que a população não tome medicamentos por conta própria.