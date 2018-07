Gripe: Campinas anuncia 3ª morte; total no País vai a 68 A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, no interior paulista, confirmou hoje a terceira morte decorrente do vírus da gripe suína na cidade. De acordo com a secretaria, trata-se de uma mulher de 54 anos que foi internada dia 24 e morreu no dia seguinte. Ela tinha outras doenças que comprometiam o sistema imunológico, como obesidade, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial e era fumante. O diagnóstico foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.