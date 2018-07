Gripe: Cascavel-PR proíbe aglomerações até segunda A aglomeração de pessoas em locais fechados e sem ventilação, como cinemas, igrejas, escolas, faculdades, casas noturnas e shoppings, foi proibida ontem no município de Cascavel, no interior paranaense, pelo Comitê de Enfrentamento ao vírus da Influenza A (H1N1), popularmente chamada de gripe suína. Encaminhada aos estabelecimentos pela Secretaria Municipal de Saúde, a medida suspende as reuniões nos locais até segunda-feira, data em que os membros do comitê irão definir a prorrogação ou término da exigência. Segundo a prefeitura da cidade, a determinação não alcança o transporte coletivo e os supermercados.