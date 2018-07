Gripe: casos de transmissão no País sobem para 30% Com mais 19 pacientes com gripe suína confirmada de ontem para hoje, o Brasil terminou a semana com 756 pessoas contaminadas e um aumento expressivo no número de casos autóctones, aqueles em que a doença é contraída por meio de transmissão dentro do País. Ao divulgar o balanço da Influenza A (H1N1) hoje, em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, informou que os casos autóctones passaram de 6% para 30% do total de contaminados na última semana. Diante do agravamento da situação, o ministro anunciou recomendações mais rigorosas à população.