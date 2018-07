Gripe: cidade do RS libera Tamiflu para casos suspeitos O Comitê Municipal de Prevenção à Gripe do município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, divulgou hoje que os médicos poderão administrar o medicamento Tamiflu para os pacientes com sintomas suspeitos de gripe A (H1N1), a gripe suína. Primeiro, os médicos terão de preencher um questionário criado pelo próprio comitê com os sintomas do paciente. Os casos suspeitos receberão uma ficha para retirar o Tamiflu em hospitais da cidade.