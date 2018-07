Gripe: com mais 12 mortes, total vai a 154 no Paraná O Estado do Paraná já registrou 154 mortes causadas pela Influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína. No boletim divulgado hoje pela Secretaria da Saúde do Paraná, foram confirmadas mais 12 mortes em relação ao número do balanço anterior, de sexta-feira. O Estado tem, ao todo, 2.853 casos confirmados da doença. Entre os municípios com maior ocorrência de óbitos, Curitiba está à frente, com 61 casos. A seguir vem a regional de Foz do Iguaçu, com 15 mortes. Os municípios de Toledo e Cascavel, ambos no oeste do Estado, tiveram dez mortes cada um. Os últimos registros de mortes aconteceram no sábado, com três casos, e no domingo, também com três óbitos. As mulheres representam 55% dos óbitos no Estado.