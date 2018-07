Gripe: com mais 148 casos, total chega a 1.175 no País Subiu para 1.175 o número de casos confirmados da gripe suína no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmadas outras 148 pessoas infectadas pelo vírus H1N1 desde a última sexta-feira. Este número se refere aos casos passados pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o País até a manhã de hoje. O ministério alerta que a maioria dos pacientes já recebeu alta ou está se recuperando.