Gripe: com mais 2 casos, total de mortes vai a 37 no Rio A Secretaria de Saúde do Rio confirmou hoje mais duas mortes em decorrência da contaminação pelo vírus da gripe A (H1N1) no Estado. As vítimas são um homem de 49 anos, morador de Niterói que tinha doença metabólica e faleceu no dia 26 de julho; e um jovem de 22 anos que faleceu na quarta-feira da semana passada. Com esses casos, o número de mortes no estado pela doença chega a 37. Os exames laboratoriais foram feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).