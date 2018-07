Gripe: confirmados mais 2 casos e total vai a 38 no País Mais dois moradores de São Paulo contraíram o vírus Influenza A (H1N1), inicialmente chamada de gripe suína. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que informou também que o contágio ocorreu no exterior, os pacientes estão isolados em suas casas e ambos passam bem. Com os novos pacientes, chega a 38 o total de casos confirmados no Brasil.