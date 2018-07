Gripe: depois de SP e Rio, RS adia retorno das aulas A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul anunciou hoje o adiamento do retorno às aulas na rede de ensino no Estado. De acordo com a pasta, as aulas devem ser adiadas por 14 dias e recomeçar em 17 de agosto. O governo gaúcho também recomendou que o retorno dos alunos seja acompanhado pelas escolas municipais, privadas e universidades. O Estado segue as medidas tomadas por São Paulo e Rio de Janeiro.