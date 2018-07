Gripe em navio já tem 21 casos suspeitos

Pelo menos três tripulantes do cruzeiro MSC Armonia, que atracou no porto de Buenos Aires na manhã de ontem, apresentavam sintomas leves de influenza B, a gripe comum, informou o ministro da Saúde da Argentina, Juan Manzur. Com isso, subiu para 21 o número de integrantes do navio (entre tripulação e passageiros) com casos suspeitos da doença desde quarta-feira, dia 15 - incluindo a tripulante brasileira Fabiana Pasquarelli, de 30 anos, que morreu no último sábado, vítima de infecção respiratória aguda.

Manzur participou ontem de uma inspeção no MSC Armonia logo após a chegada do navio no território argentino, com 2 mil passageiros e 700 tripulantes.

O ministro afirmou que "não há riscos e todos estão fora de perigo". Segundo ele, não há nenhum passageiro com sinais de contaminação. "Os 2 mil passageiros foram checados e estão sem sintoma", declarou. "Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas."

Manzur afirmou que considera a morte da brasileira "algo estranho para uma pessoa jovem".

Causas. O Departamento Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Santos deve esclarecer as causas da morte de Fabiana na próxima semana. Exames preliminares feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, da capital paulista, apontaram a presença do vírus influenza B. Ela morreu após ser internada, na quarta-feira, no Hospital Ana Costa.

Os exames necrológicos ainda estão sendo executados. O objetivo é verificar a suposta presença do vírus H1N1, da gripe suína.

Desde o dia em que foi internada, a moça, que trabalhava como garçonete no navio, teve o seu quadro agravado, e passou a respirar com a ajuda de aparelhos. A família de Fabiana afirma que antes mesmo de embarcar para este cruzeiro, ela já apresentava sintomas de uma gripe forte.

Ela foi internada pouco depois de zarpar na quarta-feira para o cruzeiro de três noites do MSC Armonia para Ilha Grande (RJ) e Ilhabela (SP), com 2mil passageiros a bordo. No sábado cedo, quando o transatlântico retornou a Santos, outros sete tripulantes e três passageiros apresentaram sintomas de gripe e foram internados. Após inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao navio, os 2 mil passageiros puderam desembarcar. A tripulação foi vacinada. Todos os internados receberam alta na segunda-feira, mas em seis deles foi observada a presença do vírus da influenza B.

No próprio sábado, à tarde, outros 2 mil passageiros embarcaram e o navio deu início a um cruzeiro de nove dias para Argentina e Uruguai. Em Montevidéu, mais sete tripulantes queixaram-se de febre e dores nas costas. Finalmente ontem, em Buenos Aires, outros três apresentaram sintomas do vírus influenza B.

A previsão é de que o navio retorne a Santos na próxima segunda-feira. / COLABOROU ZULEIDE DE BARROS, ESPECIAL PARA O ESTADO